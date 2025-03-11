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АНАЛІТИКА

В Україні створюють ще один індустріальний парк - «Карпати»

16:41 11.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про включення індустріального парку "Карпати" до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що індустріальний парк "Карпати" буде створено на території урочища "Садок" селища Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області.

Ініціатором створення індустріального парку є Чинадіївська селищна рада. Парк функціонуватиме на площі 25,6479 га та створить орієнтовно 1300 робочих місць.

Індустріальний парк спеціалізуватиметься на таких галузях як оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу і картону, виробництво меблів, переробка сільськогосподарської продукції, виробництво харчових продуктів, будівельних матеріалів та науково-технічна діяльність.

"Закарпаття продовжує розвивати свій інвестиційний потенціал. Це вже дванадцятий індустріальний парк в регіоні. Політика «Зроблено в Україні» робить такий інструмент, як індустріальні парки все більш привабливим не тільки для українських, але й для іноземних інвесторів", - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.
 

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