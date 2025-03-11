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АНАЛІТИКА

Кабмін ухвалив важливе рішення для набуття роумінгового «безвізу» з ЄС

14:19 11.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Європейським Союзом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 березня.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв'язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу", - наголосив він.

За його словами, Україна швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані "безвізи" з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий.

"Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового "безвізу", - підкреслив прем'єр.

Як повідомлялося, Україна працювала над повним приведенням свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в роумінговий простір союзу. Основний закон президент Володимир Зеленський підписав 18 червня.

Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, й після того, як Україна повідомить про повне узгодження, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.

За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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