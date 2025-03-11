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АНАЛІТИКА

Товарообіг України цьогоріч склав $17,6 мільярда

14:15 11.03.2025 |

Економіка

 

Товарообіг України за січень - лютий 2025 року становить 17,6 млрд дол. США.

Про це повідомила Державна митна служба, передає Укрінформ.

"Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували - на $6,3 млрд", - ідеться у повідомленні.

При цьому оподаткований імпорт склав 8,6 млрд дол, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів

Зауважується, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2025 року склало 0,49 дол/кг.

За інформацією відомства, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - 2,6 млрд дол., Польща - 1 млрд дол. і Німеччина - 841 млн дол.

У загальних обсягах ввезених у січні - лютому 2025 року товарів 67% склали машини, устаткування та транспорт (ввезено на 4,3 млрд дол, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості (на 2 млрд дол, сплачено 15,8 млрд грн, 16%), паливно-енергетичні матеріали (на 1,4 млрд дол, сплачено 26,8 млрд грн, 28%).

Товарообіг України цьогоріч склав $17,6 мільярда

 

Експортували з України найбільше до Польщі - на 714 млн дол., Іспанії - на 464 млн дол., Італії - на 449 млн дол.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари (на 3,7 млрд дол.), метали та вироби з них (на 624 млн дол.), машини, устаткування та транспорт (на 568 млн дол.).

"За січень - лютий 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 41,2 млн грн", - повідомили у відомстві.
 

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