Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна продав минулого тижня активів на ₴61 мільйон

14:13 11.03.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України провів 3-7 березня 16 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 61,33 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 16 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 61,33 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

Загалом за лоти змагалися 82 учасники. Завдяки конкуренції середнє зростання стартової ціни сягнуло 15,07 раза.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став комплекс приміщень загальною площею 321,7 кв. м. Ціна нерухомості зросла зі стартових 905 грн до фінальних 45,1 млн грн.

Цього тижня ФДМУ планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій купівлі черговий об'єкт великої приватизації - державний пакет акцій ТОВ «Мотордеталь-Конотоп». Аукціон з продажу конфіскованого підприємства відбудеться 12 березня 2025 року. Стартова ціна лоту - 278,5 млн грн.

Крім того, цього тижня на продаж виставлено державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли», єдиний майновий комплекс ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів», єдиний майновий комплекс ДП «Бджільнянський спиртовий завод».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,12 0,28 41,4300  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес