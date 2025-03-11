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Україна закупила сотні бронемашин «Новатор»
12:01 11.03.2025 |
Він зазначив, що попри складний початок року через затримки фінансування трирічних контрактів, Агенція оборонних закупівель активізувала процес контрактування.
За словами Бельбаса, компанія прагне подвоїти обсяг виробництва у 2024 році. У серпні 2023 року «Українська бронетехніка» повідомила, що вже передала Силам оборони понад 100 бронемашин, а до кінця року планувала поставити кількасот. Отже, цьогорічне держзамовлення може становити близько 300 одиниць.
За очікуваннями, має відбутись виробництво як базових версій бронемашини, так і її десятимісної модифікації «Новатор-2» та спеціалізованих варіантів, зокрема командно-штабних і санітарно-евакуаційних машин. У жовтні «Новатор-2» встав на озброєння 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Загалом бійці відзначили високу мобільність, захищеність та ефективність бортової станції постановки радіоелектронних перешкод, яка змогла збити з курсу ворожий дрон.
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