ЄС оголосив конкурс проєктів на €1,6 мільярда для підтримки малого бізнесу в Україні

Європейський Союз оголосив новий конкурс проєктів підтримки підприємств малого бізнесу в Україні та допомоги постраждалому від війни населенню, загальна ємність програми становить €1,6 мільярда.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії, передає Укрінформ.

«Європейський Союз оголосив новий конкурс на пропозиції з підтримки малого бізнесу, уражених війною спільнот та для залучення інвестицій у відновлення України. В межах Українського фонду наглядова рада з рамкового інвестиційного інструменту затвердила нову ініціативу, спрямовану на розширення доступу до банківської фінансової підтримки для мікро- , малих і середніх підприємств. Цей конкурс має на меті допомогти найбільш уразливим групам, що постраждали внаслідок війни, а також підтримати зусилля щодо розмінування. Загальна сума, виділена на ініціативу, становить €1,6 мільярда у вигляді бюджетних гарантій та грантів змішаного фінансування», - йдеться у повідомленні.

Ініціатива ЄС заохочує фінансові інституції надавати допомогу малому бізнесу в уражених війною регіонах, особливо тим, які надають робочі місця ветеранам, переселенцям та людям, які повертаються у свої домівки, а також малим фермерським господарствам. Фінансова програма має на меті також підтримку підприємництва на мікрорівні, особливо стартапів за участю жінок, молоді та людей з обмеженими можливостями, проєктів розмінування, зокрема сільгоспземель.

«Підтримка малого бізнесу в Україні - це не лише про економічне відродження, це - про збереження самої структури місцевих спільнот. Вони є основою для стійкості на місцях, а їхня успішність важлива для відновлення сильного та об'єднаного громадянського суспільства», - зазначила єврокомісар з розширення Марта Кос.

Український рамковий інструмент з інвестицій є частиною Українського фонду загальною ємністю 50 мільярдів євро та призначений для залучення приватних і державних інвестицій у відбудову та відновлення в Україні. Цей фінансовий інструмент має фінансування €9,3 мільярда, зокрема €7,8 мільярда кредитного та €1,5 мільярда змішаного. Метою програми є мобілізація до €40 мільярдів для інвестування у відновлення та модернізацію України.

Перший такий конкурс Європейська комісія оголошувала у вересні 2024 року.