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АНАЛІТИКА

Інфляція в Україні в лютому 2025 р. знизилась до 0,8%, у річному вимірі зросла до 13,4% - Держстат

16:05 10.03.2025 |

Економіка

 

Зростання споживчих цін в Україні у лютому знизилося до 0,8% з 1,2% у січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Статвідомство нагадало, що у лютому 2024 року зростання цін становило 0,3%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками лютого цього року зросла до 13,4% із 12,9% за підсумками січня.

Зазначається, що в лютому-2025 базова інфляція впала до 0,7% з 1,3% у січні та грудні-2024. З урахуванням того, що у лютому-2024 базова інфляція становила 0,4%, у річному вимірі вона зросла за підсумками минулого місяця до 12% з 11,7% за підсумками січня-2025.

За даними статвідомства, на споживчому ринку у лютому порівняно із січнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 3,5% та 3,4%) подорожчали яйця та соняшникова олія. На 1,9-0,6% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 0,4% подешевшав цукор.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби підвищились на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,1%. Водночас на 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, інфляція в Україні, що знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12,0%.

НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 6,9% до 8,4%, зокрема за підсумками першого кварталу - з 11,4% до 14,3%.


Споживчі ціни у лютому 2025р., %*

 лютий 2025 до січня 2025 лютий 2025 до грудня 2024лютий 2025 до лютого 2024січень-лютий 2025 до січня-лютого 2024
Індекс споживчих цін0,82,013,413,2
Продукти харчування та безалкогольні напої1,22,415,214,7
Продукти харчування 1,2 2,3 15,0 14,6
Хліб та хлібопродукти 1,0 2,4 17,0 16,6
Хліб 0,8 2,9 20,6 20,5
Макаронні вироби 1,9 1,1 11,2 10,2
М'ясо та м'ясопродукти 0,6 1,6 6,8 6,0
Риба та рибопродукти 1,3 2,2 12,4 12,0
Молоко 1,0 2,0 18,3 18,2
Сир та м'який сир (сир) 1,8 3,7 17,9 17,7
Яйця 3,5 -20,4 1,8 -1,7
Масло вершкове 1,5 3,0 32,2 33,0
Олія соняшникова 3,4 6,3 31,1 28,2
Фрукти 1,8 2,8 14,1 13,3
Овочі 0,9 6,4 29,4 31,6
Цукор -0,4 -1,0 4,3 3,3
Безалкогольні напої 1,3 3,5 15,6 15,3
Алкогольні напої. тютюнові вироби1,32,914,914,6
Одяг та взуття-3,1-8,4-4,0-4,2
Одяг -3,4 -8,8 -3,9 -4,0
Взуття -2,7 -8,0 -4,4 -4,7
Житло. вода. електроенергія. газ тощо0,20,419,319,2
Утримання та ремонт житла 0,4 1,1 3,5 3,9
Водопостачання 0,0 0,7 0,7 0,7
Прибирання сміття 1,0 1,6 10,7 10,1
Каналізація 0,0 0,6 0,6 0,6
Утримання будинків та прибудинкових територій 0,1 0,6 9,6 10,0
Електроенергія 0,0 0,0 63,6 63,6
Природний газ 0,0 0,0 0,0 0,0
Гаряча вода. опалення 0,0 0,0 0,0 0,0
Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла0,50,72,02,0
Охорона здоров'я1,12,814,113,9
Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 1,1 3,0 15,1 14,9
Амбулаторні послуги 1,2 2,7 16,1 15,8
Транспорт0,62,011,110,7
Пальне та олії 1,1 3,2 13,9 13,0
Транспортні послуги 1,0 3,3 12,8 12,2
Пасажирський залізничний транспорт -0,9 -0,4 4,5 3,8
Пасажирський автодорожній транспорт 1,1 3,6 13,2 12,7
Зв'язок0,59,619,519,3
Відпочинок та культура0,10,20,90,8
Освіта0,20,712,112,1
Ресторани та готелі1,22,413,713,6
Різні товари та послуги0,33,010,811,2

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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