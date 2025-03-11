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Інфляція в Україні в лютому 2025 р. знизилась до 0,8%, у річному вимірі зросла до 13,4% - Держстат
16:05 10.03.2025 |
Зростання споживчих цін в Україні у лютому знизилося до 0,8% з 1,2% у січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Статвідомство нагадало, що у лютому 2024 року зростання цін становило 0,3%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками лютого цього року зросла до 13,4% із 12,9% за підсумками січня.
Зазначається, що в лютому-2025 базова інфляція впала до 0,7% з 1,3% у січні та грудні-2024. З урахуванням того, що у лютому-2024 базова інфляція становила 0,4%, у річному вимірі вона зросла за підсумками минулого місяця до 12% з 11,7% за підсумками січня-2025.
За даними статвідомства, на споживчому ринку у лютому порівняно із січнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 3,5% та 3,4%) подорожчали яйця та соняшникова олія. На 1,9-0,6% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 0,4% подешевшав цукор.
Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби підвищились на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.
Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.
Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,1%. Водночас на 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, інфляція в Україні, що знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12,0%.
НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 6,9% до 8,4%, зокрема за підсумками першого кварталу - з 11,4% до 14,3%.
Споживчі ціни у лютому 2025р., %*
|лютий 2025 до січня 2025
|лютий 2025 до грудня 2024
|лютий 2025 до лютого 2024
|січень-лютий 2025 до січня-лютого 2024
|Індекс споживчих цін
|0,8
|2,0
|13,4
|13,2
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1,2
|2,4
|15,2
|14,7
|Продукти харчування
|1,2
|2,3
|15,0
|14,6
|Хліб та хлібопродукти
|1,0
|2,4
|17,0
|16,6
|Хліб
|0,8
|2,9
|20,6
|20,5
|Макаронні вироби
|1,9
|1,1
|11,2
|10,2
|М'ясо та м'ясопродукти
|0,6
|1,6
|6,8
|6,0
|Риба та рибопродукти
|1,3
|2,2
|12,4
|12,0
|Молоко
|1,0
|2,0
|18,3
|18,2
|Сир та м'який сир (сир)
|1,8
|3,7
|17,9
|17,7
|Яйця
|3,5
|-20,4
|1,8
|-1,7
|Масло вершкове
|1,5
|3,0
|32,2
|33,0
|Олія соняшникова
|3,4
|6,3
|31,1
|28,2
|Фрукти
|1,8
|2,8
|14,1
|13,3
|Овочі
|0,9
|6,4
|29,4
|31,6
|Цукор
|-0,4
|-1,0
|4,3
|3,3
|Безалкогольні напої
|1,3
|3,5
|15,6
|15,3
|Алкогольні напої. тютюнові вироби
|1,3
|2,9
|14,9
|14,6
|Одяг та взуття
|-3,1
|-8,4
|-4,0
|-4,2
|Одяг
|-3,4
|-8,8
|-3,9
|-4,0
|Взуття
|-2,7
|-8,0
|-4,4
|-4,7
|Житло. вода. електроенергія. газ тощо
|0,2
|0,4
|19,3
|19,2
|Утримання та ремонт житла
|0,4
|1,1
|3,5
|3,9
|Водопостачання
|0,0
|0,7
|0,7
|0,7
|Прибирання сміття
|1,0
|1,6
|10,7
|10,1
|Каналізація
|0,0
|0,6
|0,6
|0,6
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0,1
|0,6
|9,6
|10,0
|Електроенергія
|0,0
|0,0
|63,6
|63,6
|Природний газ
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Гаряча вода. опалення
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
|0,5
|0,7
|2,0
|2,0
|Охорона здоров'я
|1,1
|2,8
|14,1
|13,9
|Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
|1,1
|3,0
|15,1
|14,9
|Амбулаторні послуги
|1,2
|2,7
|16,1
|15,8
|Транспорт
|0,6
|2,0
|11,1
|10,7
|Пальне та олії
|1,1
|3,2
|13,9
|13,0
|Транспортні послуги
|1,0
|3,3
|12,8
|12,2
|Пасажирський залізничний транспорт
|-0,9
|-0,4
|4,5
|3,8
|Пасажирський автодорожній транспорт
|1,1
|3,6
|13,2
|12,7
|Зв'язок
|0,5
|9,6
|19,5
|19,3
|Відпочинок та культура
|0,1
|0,2
|0,9
|0,8
|Освіта
|0,2
|0,7
|12,1
|12,1
|Ресторани та готелі
|1,2
|2,4
|13,7
|13,6
|Різні товари та послуги
|0,3
|3,0
|10,8
|11,2
* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
Дані: Держстат
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