Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 03:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зарплати нетехнічних спеціалістів в IT: найвища медіана у юристів – вона сягає $2415
15:52 10.03.2025 |
Портал DOU проаналізував зарплати нетехнічних фахівців, а також техрайтерів і Technical Support взимку 2025 року. Для цього використали відповіді 1530 спеціалістів, які працюють за нетехнічними напрямками - 1465 із них зараз в Україні, 65 - за кордоном, проте планують повернутися.
Оцінка свідчить, що найвища медіанна зарплата серед нетехнічних фахівців в ІТ - у юристів ($2415). Крім того, медіана (без бонусів) у HR ($2000) дещо вища за заробіток спеціалістів з Learning & Development ($1500) і рекрутерів ($1300).
Подібний рівень зарплат спостерігається у техрайтерів ($2000), фахівців з маркетингу ($1836) і фахівців з фінансів, обліку та аудиту ($1750). Проте нижча медіана (без бонусів) - у Customer Success ($1650), спеціалістів з брендингу та комунікацій, продажів та розвитку бізнесу ($1500).
Аналіз DOU також свідчить, що найнижчі медіанні зарплати - у фахівців підтримки ($1090 у Technical Support і $1000 у Customer Support), офіс-менеджерів та адміністраторів ($900).
Загалом, за висновком порталу, зарплати нетехнічних фахівців в ІТ доволі близькі. При цьому поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів. А от у рекрутерів - негативні тенденції.
Також аналіз засвідчує, що англійська мова помітно впливає на зарплати - медіани вищі у тих, чий рівень Upper-Intermediate чи Advanced. Крім того, виявилося, що продуктові компанії платять дещо вищі зарплати нетехнічним спеціалістам, ніж сервісні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
|Данія готова направити миротворчий контингент в Україну
|Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma
|Міноборони планує закупити 4,5 мільйона FPV-дронів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
|Проіндексовані страхові виплати почнуть виплачувати з квітня, – Пенсійний фонд
|В Україні середня зарплата для обчислення пенсій у січні зросла до 18 660 гривень
|Держава компенсує 15% за купівлю української техніки: перелік збільшили на 73 позиції
|Криза кадрів слабшає. Ринок праці відновився на 93% від довоєнного рівня
|Україна запускає єЧергу для порожніх фур
Бізнес
|П'ять важливих функцій: Volkswagen повертає фізичні елементи управління
|Засновник Instagram: «Робота програмістів серйозно зміниться у наступні 3 роки — їм лишиться те, на що не здатний ШІ»
|Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно
|Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор