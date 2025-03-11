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АНАЛІТИКА

Зарплати нетехнічних спеціалістів в IT: найвища медіана у юристів – вона сягає $2415

15:52 10.03.2025 |

Економіка

 

Портал DOU проаналізував зарплати нетехнічних фахівців, а також техрайтерів і Technical Support взимку 2025 року. Для цього використали відповіді 1530 спеціалістів, які працюють за нетехнічними напрямками - 1465 із них зараз в Україні, 65 - за кордоном, проте планують повернутися.

Оцінка свідчить, що найвища медіанна зарплата серед нетехнічних фахівців в ІТ - у юристів ($2415). Крім того, медіана (без бонусів) у HR ($2000) дещо вища за заробіток спеціалістів з Learning & Development ($1500) і рекрутерів ($1300).

Подібний рівень зарплат спостерігається у техрайтерів ($2000), фахівців з маркетингу ($1836) і фахівців з фінансів, обліку та аудиту ($1750). Проте нижча медіана (без бонусів) - у Customer Success ($1650), спеціалістів з брендингу та комунікацій, продажів та розвитку бізнесу ($1500).

Аналіз DOU також свідчить, що найнижчі медіанні зарплати - у фахівців підтримки ($1090 у Technical Support і $1000 у Customer Support), офіс-менеджерів та адміністраторів ($900).

Загалом, за висновком порталу, зарплати нетехнічних фахівців в ІТ доволі близькі. При цьому поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів. А от у рекрутерів - негативні тенденції.

Також аналіз засвідчує, що англійська мова помітно впливає на зарплати - медіани вищі у тих, чий рівень Upper-Intermediate чи Advanced. Крім того, виявилося, що продуктові компанії платять дещо вищі зарплати нетехнічним спеціалістам, ніж сервісні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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