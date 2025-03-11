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АНАЛІТИКА

Попит на електромобілі в Україні у лютому зріс на 14% за рахунок уживаних

12:03 10.03.2025 |

Економіка

 

Первинні реєстрації в Україні електромобілів (нових і уживаних) у лютому 2025 року зросли на 14% порівняно з лютим 2024 року - до 4,488 тис. од., повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

Порівняно з січнем поточного року, коли було зареєстровано 3,637 тис. електроткарів, попит на них виріс на 23%.

При цьому, за даними асоціації, основну кількість зареєстрованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто - 4,360 тис. од., з яких 632 од. були новими (на 31,7% менше, ніж в лютому-2024), а 3,728 тис. - уживаними (на 26% більше).

Серед 128 комерційних електромобілів новими були 9 авто (у лютому-2024 з 43 од. новими були дві автівки).

Таким чином, частка нових авто у загальній реєстрації електромобілів в лютому скоротилася до 14,3% проти 24% у лютому-2024 і 18,8% у січні поточного.

Лідерську п'ятірку нових електромобілів на ринку в лютому сформували BYD Song Plus EV - 115 од.; Zeekr 001 - 65 од.; Zeekr 7X - 41 од.; Volkswagen ID.4 - 56 од., ZEEKR 001 - 46 од. та Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

До першої п'ятірки вперше зареєстрованих вживаних електромобілів увійшли Tesla Model Y - 430 од.; Tesla Model 3 - 429 од.; Nissan Leaf - 407 од.; Hyundai Kona Electric - 245 од. та KIA Niro EV - 231 од.

Суттєве зниження продажів нових електромобілів відмічає і інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting - за її даними, у лютому було зафіксовано зниження на 37% (при загальному падінні ринку нових легкових авто на 20%), а їхня частка скоротилася до 15,6% з 20% у лютому-2024.

Як повідомлялось, за даними "УкрАвтопрому", у лютому 2024 року попит на електромобілі в Україні збільшився у 2,3 раза порівняно з тим самим місяцем 2023 року - до 3,924 тис. од., зокрема, частка нових збереглася на рівні 24%.

Торік, за даними "УкрАвтопрому", реєстрації електромобілів (нових і уживаних) зросли на 38% порівняно з 2023 роком - до 51,7 тис. од., зокрема легкових на 37% - до 50,458 тис., комерційних на 64% - до 1,264 тис., також зареєстровано два електробуси. Частка нових складала 20%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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