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АНАЛІТИКА

Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю недержавним виробникам

10:49 10.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів дозволив передачу конструкторської документації на українську зброю недержавним компаніям для масштабування її виробництва.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Відкрито доступ до військових технологій, що належать державі. У пʼятницю уряд підтримав постанову, що унормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва», - написав він.

За словами Сметаніна, якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброю в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику(кам), який має спроможності освоїти її виробництво, включно з приватними виробниками. Міністр зауважив, що постанова також унормовує питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

«Це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення», - додав він.
 

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