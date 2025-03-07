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АНАЛІТИКА

ЄС може надати Україні доступ до єдиного ринку в рамках мирної угоди

 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує надати Україні привілейований доступ до єдиного ринку Європейського Союзу в рамках остаточної мирної угоди, повідомляє The Telegraph.

"Вигідний доступ до ринку з 449 мільйонами споживачів принесе вкрай необхідний економічний поштовх, щоб допомогти відновити зруйновану війною країну, яка є кандидатом на вступ до ЄС. План передбачав, що Брюссель вибере, які сектори відкрити для Києва, а які залишити закритими", - зазначається у повідомленні.

Відзначається, що ключем до цього плану є оборонна промисловість України, яка бурхливо розвивається і випускає велику кількість безпілотників, забезпечуюи 55% зброї, що використовується українською армією.

Безмитний доступ до української зброї принесе Києву гроші, водночас збільшивши арсенали країн ЄС, які поспішають збільшити витрати на оборону та виробництво.

"Це вже йде в цьому напрямку", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, відповідаючи на запитання, чи готова президент Європейської комісії зробити виключення з правил ЄС для України.

Як вказує видання, в ідеалі ці плани мали б стати частиною ЄС для остаточного мирного врегулювання, але вони не залежать від укладення угоди, тому що обмін доступу до єдиного ринку на зброю прискорить членство України в блоці.

"В обороні Україні є що дати. Інтеграція її високоінноваційної та процвітаючої оборонної промисловості з її здатністю до масштабування може стати поштовхом для набагато більш інтегрованого європейського ринку оборони", - сказала Марта Кос, комісар ЄС з питань розширення.

"Ми також працюємо над планами прискорення інтеграції України в багато інших частин єдиного ринку - для залучення більше інвестицій, зміцнення загальноєвропейських ланцюжків створення вартості та створення нових можливостей як для українського, так і для європейського бізнесу. Це стане кроком до прискорення відновлення України", - додала вона у своїй промові цього тижня.

Блок уже перейшов до об'єднання ринку електроенергії України з ЄС і намагатиметься поглибити інтеграцію на більш широкому енергетичному ринку.

Обговорювалося відкриття сектору послуг України, оскільки Київ є великим експортером ІТ-послуг і товарів, з найбільшою кількістю аутсорсингових розробників у Східній Європі.

Після вторгнення український сільськогосподарський експорт був звільнений від мит, але розширення сільськогосподарських субсидій ЄС на Україну не розглядається.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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