Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Франція погодили 19 проєктів відновлення на 200 млн євро

Україна та Франція погодили 19 проєктів відновлення на 200 млн євро

 

Україна та Франція обрали 19 проєктів відновлення в Україні на 200 млн євро, виділених у рамках укладеної в жовтні 2024 року міжурядової угоди. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Це проєкти у сфері охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямів. Усі відібрані проєкти будуть реалізовані у строки - від 5 до 16 місяців.

"Загальна кількість проєктів, які подалися на фінансування, сягнула 600 млн євро. Це значно перевищує передбачений обсяг фінансування, тому ми сподіваємося на розширення співпраці", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Проєкти фінансує уряд Франції та імплементує французький фонд цивільних грантів.

Список затверджених проєктів:

Інфраструктура

1. REFASTIV - будівництво автономного району з власною водою та електроенергією у Фастові. Виконує: X-TU Architects, NOVAKAMP, Ateliers de France (15 млн євро, термін реалізації - 16 міс.).

2. Закупівля мобільних радарів для цивільного повітряного руху. Виконує: Thalès LAS France (8,9 млн євро, 12 міс.).

Вода

3. Зміцнення та забезпечення водопостачання у Кривому Розі. Виконує: Saint Gobain PAM (14,9 млн євро, 15 міс.).

Охорона здоров'я

4. Забезпечення систем ультразвукової діагностики - 150 ехографів для медустанов. Виконує: Sonoscanner (2,9 млн євро, 7 міс.).

5. Зміцнення можливості реабілітації після ампутацій через створення та підтримку мікроклінік та адаптацію закладів. Виконує: Resilience Orthopedics (4 млн євро, 5 міс.).

6. Реконструкція реабілітаційного центру Вінницької області. Виконує: Ginger International, Ellipse Projects (15 млн євро, 16 міс.).

7. Забезпечення обладнанням для механізованої серцево-легеневої реанімації. Виконує: Schiller Medical (5,8 млн євро, 8 міс.).

8. Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами - 120 мобільних рентген-апаратів. Виконує: DMS Imaging (10,9 млн євро, 12 міс.).

9. Розвиток можливостей реабілітації після ампутацій - оснащення 45 медустанов. Виконує: Dessintey (8 млн євро, 15 міс.).

10. Розвиток телемедичних мереж у 5 областях. Виконує: C3Medical (4,3 млн євро).

Енергетика

11. Будівництво цифрової підстанції у Київській області. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн євро, 16 міс.)

12. Енергонезалежність - постачання мобільних електричних підстанцій. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (13 млн євро, 16 міс.)..

13. Встановлення мобільних сонячних генераторів для медичних та освітніх установ у Київській області. Виконує: Industrial Packing Solutions (11,8 млн євро, 10 міс.).

14. Відновлення та модернізація електрообладнання Харківських тепломереж для забезпечення теплопостачання. Виконує: Schneider Electric France (6,7 млн євро, 5 міс.).

15. Модернізація енергетичного обладнання Харківводоканалу для сталого водопостачання та водовідведення. Виконує: Schneider Electric France (8,9 млн євро, 8 міс.).

16. Мобільні електропідстанції. Виконує: EDF International Networks (13 млн євро, 16 міс.).

Безпека та розмінування

17. Обладнання для розмінування та навчання. Виконує: Exail Robotics (14,6 млн євро, 12 міс.).

18. Збільшення можливості ДСНС у сфері гуманітарного розмінування. Виконує: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (14,9 млн євро, 16 міс.).

19. 40 роботів-пожежників. Виконує: Shark Robotics (14,5 млн євро, 9 міс.).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2127
  0,0615
 0,15
EUR
 1
 44,7281
  0,1685
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес