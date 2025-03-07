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Україна та Франція погодили 19 проєктів відновлення на 200 млн євро
17:40 07.03.2025 |
Україна та Франція обрали 19 проєктів відновлення в Україні на 200 млн євро, виділених у рамках укладеної в жовтні 2024 року міжурядової угоди. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Це проєкти у сфері охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямів. Усі відібрані проєкти будуть реалізовані у строки - від 5 до 16 місяців.
"Загальна кількість проєктів, які подалися на фінансування, сягнула 600 млн євро. Це значно перевищує передбачений обсяг фінансування, тому ми сподіваємося на розширення співпраці", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.
Проєкти фінансує уряд Франції та імплементує французький фонд цивільних грантів.
Список затверджених проєктів:
Інфраструктура
1. REFASTIV - будівництво автономного району з власною водою та електроенергією у Фастові. Виконує: X-TU Architects, NOVAKAMP, Ateliers de France (15 млн євро, термін реалізації - 16 міс.).
2. Закупівля мобільних радарів для цивільного повітряного руху. Виконує: Thalès LAS France (8,9 млн євро, 12 міс.).
Вода
3. Зміцнення та забезпечення водопостачання у Кривому Розі. Виконує: Saint Gobain PAM (14,9 млн євро, 15 міс.).
Охорона здоров'я
4. Забезпечення систем ультразвукової діагностики - 150 ехографів для медустанов. Виконує: Sonoscanner (2,9 млн євро, 7 міс.).
5. Зміцнення можливості реабілітації після ампутацій через створення та підтримку мікроклінік та адаптацію закладів. Виконує: Resilience Orthopedics (4 млн євро, 5 міс.).
6. Реконструкція реабілітаційного центру Вінницької області. Виконує: Ginger International, Ellipse Projects (15 млн євро, 16 міс.).
7. Забезпечення обладнанням для механізованої серцево-легеневої реанімації. Виконує: Schiller Medical (5,8 млн євро, 8 міс.).
8. Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами - 120 мобільних рентген-апаратів. Виконує: DMS Imaging (10,9 млн євро, 12 міс.).
9. Розвиток можливостей реабілітації після ампутацій - оснащення 45 медустанов. Виконує: Dessintey (8 млн євро, 15 міс.).
10. Розвиток телемедичних мереж у 5 областях. Виконує: C3Medical (4,3 млн євро).
Енергетика
11. Будівництво цифрової підстанції у Київській області. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн євро, 16 міс.)
12. Енергонезалежність - постачання мобільних електричних підстанцій. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (13 млн євро, 16 міс.)..
13. Встановлення мобільних сонячних генераторів для медичних та освітніх установ у Київській області. Виконує: Industrial Packing Solutions (11,8 млн євро, 10 міс.).
14. Відновлення та модернізація електрообладнання Харківських тепломереж для забезпечення теплопостачання. Виконує: Schneider Electric France (6,7 млн євро, 5 міс.).
15. Модернізація енергетичного обладнання Харківводоканалу для сталого водопостачання та водовідведення. Виконує: Schneider Electric France (8,9 млн євро, 8 міс.).
16. Мобільні електропідстанції. Виконує: EDF International Networks (13 млн євро, 16 міс.).
Безпека та розмінування
17. Обладнання для розмінування та навчання. Виконує: Exail Robotics (14,6 млн євро, 12 міс.).
18. Збільшення можливості ДСНС у сфері гуманітарного розмінування. Виконує: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (14,9 млн євро, 16 міс.).
19. 40 роботів-пожежників. Виконує: Shark Robotics (14,5 млн євро, 9 міс.).
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