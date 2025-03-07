Лісова галузь у 2024р. отримала 23,7 млрд грн рекордного чистого доходу – звіт Держлісагентства

Лісова галузь за підсумками 2024 року отримала рекордний чистий дохід від збуту продукції 23,7 млрд грн, продовжуючи в умовах тимчасової окупації РФ частини території України, замінування і ведення бойових дій реалізовувати низку проєктів із цифровізації та інвестувати у лісове господарство, зокрема в будівництво лісових доріг та лісонасіннєвих заводів.

Під час публічного звіту серед здобутків галузі голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль відзначив позитивний ефект від впровадження прозорих правил і рівних можливостей для всіх учасників ринку деревини завдяки переведенню продажів деревини на ліцензійні біржі, що дозволило укладати довготермінові контракти і довести виконання договорів до 95%, зазначається на сторінці агентства в Facebook в п'ятницю.

За інформацією голови Держлісагентства, 2024 року на внутрішній ринок було поставлено близько 12,7 млн куб. м лісоматеріалів на 23 млрд грн, що на 0,8 млн куб. м і на 2,5 млрд грн більше, ніж у 2023 році. Середня вартість 1 куб. м реалізованої деревини торік залишилася практично на рівні попереднього року - вона зросла лише на 5%, до 1810 грн.

Смаль акцентував на тому, що у галузі продовжують цифровізувати контроль за рухом деревини. Він навів дані Офісу ефективного регулювання BRDO, згідно з якими е-лісорубний квиток та е-сертифікат про походження деревини стали найбільшими цифровізованими дозвільними документами в Україні. Впроваджені цифрові інструменти допомогли бізнесу зекономити 150 млн грн. При цьому механізм фотофіксації деревини та удосконалення системи електронного обліку деревини (ЕОД) забезпечили новий рівень прозорості в цій сфері, стверджують у Держлісагентстві.

"Наша мета - докорінно змінити саму ідею за контролем руху деревини. Розробка версії ЕОД другої генерації дозволить поширити цю систему на деревообробників та значно покращити контроль за рухом деревини ", - підкреслив Смаль.

Крім того, в Україні у 2024 році на 35,2 тис. га відтворених лісів було висаджено нові ліси на загальній площі в 6,1 тис. га. При цьому всього в країні було висаджено 238,3 млн шт садивного матеріалу. Для забезпечення лісокультурних робіт у 2025 році торік вирощено 175,4 млн шт стандартних сіянців, в тому числі 11,2 млн шт сіянців із закритою кореневою системою.

Водночас в Україні триває робота зі збереження самосійних лісів: 54 тис. га земель у 2024 році отримали статус самозалісених. Погоджено передачу 38 тис. га самосійних лісів до лісового фонду України, на площу 10,9 тис. га зареєстрованого речові права.

Шмаль зауважив, що Держлісгентство напрацювало низку нормативно-правових актів, які змінюють підходи до роботи в галузі. Йдеться, зокрема, про унормування військових рубок і рубок наближеного до природи лісівництва, відмову від суцільних рубок у Карпатському регіоні, типологізацію видів рубок, врегулювання заходів пов'язаних і непов'язаних з веденням лісового господарства тощо.