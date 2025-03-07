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Артур Еш
Кабмін виділив Мінекономіки 570 млн грн для надання державної допомоги «Зимова єПідтримка»
15:44 07.03.2025 |
Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 570 млн грн для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка".
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Зокрема, Мінекономіки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету виділено 570 млн грн для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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