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Кабмін виділив Мінекономіки 570 млн грн для надання державної допомоги «Зимова єПідтримка»

15:44 07.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 570 млн грн для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, Мінекономіки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету виділено 570 млн грн для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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