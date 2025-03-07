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АНАЛІТИКА

Кабмін звільнив голову Держстату. Службу статистики очолив чиновник із Нацбанку

14:35 07.03.2025 |

Економіка

 Новий голова Держстату Арсен Макарчук

Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби статистики Ігоря Вернера. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Після звільнення Вернер отримав нову посаду - заступника голови Державної служби України у справах дітей із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Ігор Вернер очолював Держстат із грудня 2016 року. Він прийшов працювати у статистичну службу у 2009 році. До цього в період із 1987 до 2009 року служив у Збройних Силах.

Очолив Держстат Арсен Макарчук. До призначення він із 2020 року обіймав посаду директора Департаменту стратегії та розвитку Національного банку України.

Макарчук працював у НБУ з червня 2015 року. Розпочав свою кар'єру в Нацбанку з посади керівника проєктів та програм Управління стратегії та реформування банківської системи, на основі якого було створено Департамент стратегії та розвитку. Пізніше Макарчук був помічником голови Національного банку (2016-2018 роки) та керівником Офісу Правління Національного банку (2018-2020 роки). До приходу в НБУ він п'ять років працював в Укрсоцбанку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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