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Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови
Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб. Розмір надбавки одразу після війни складатиме 10% від окладу.
Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).
Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" (з дня припинення або скасування воєнного стану) та діятиме протягом чотирьох років.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під дію постанови потрапили такі категорії:
* військовослужбовці-контрактники
* голови (заступники) місцевих державних адміністрацій
* поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції)
* особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту
* прокурори
* керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі
* керівники державних наукових установ
* керівники закладів вищої освіти
* працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).
Нагадаємо, Верховна Рада в червні ухвалила закон "Про застосування англійської мови в України", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Закон зобов'язує володіти англійською мовою певні категорії чиновників, військових та поліцейських.
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