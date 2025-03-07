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Мінфін у лютому перерахував ₴12,8 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
13:57 07.03.2025 |
Міністерство фінансів у лютому 2025 року забезпечило перерахування 12,8 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
"У лютому 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,8 млрд грн, що становить 84,8% передбачених розписом асигнувань на лютий", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн, додаткові дотації - 1,7 млрд грн. Базова дотація становить 100% від розпису асигнувань, а додаткові дотації - 63,0%.
Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 березня 2025 року становлять 143,7 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн більше, ніж було на початок 2025 року.
"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - підкреслили у міністерстві.
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