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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкти відбудови в громадах

12:51 07.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України виділив додаткові 5 млрд грн на 150 проєктів відновлення в 12 областях і 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п'яти населених пунктів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні на порядку денному маємо низку рішень, які пришвидшать відбудову наших громад. Виділяємо додаткові 5 млрд грн на проєкти відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, серед проєктів - ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність.

"Також сьогодні уряд виділяє 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п'яти населених пунктів: Бородянка на Київщині. Тростянець на Сумщині. Циркуни на Харківщині. Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині", - додав він.

За словами прем'єра, ці кошти підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах, а також буде відновлюватися та модернізуватися тепло-, газо- і водопостачання, здійснюватися реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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