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Держбюджет цьогоріч отримав майже 28 мільйонів завдяки системі контролю руху для вантажівок
12:20 07.03.2025 |
Держбюджет України за січень-лютий отримав майже 28 млн грн завдяки системі контролю руху для вантажівок.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Зазначається, що сьогодні на дорогах державного значення вже функціонує 57 майданчиків з системами Weigh-in-Motion (WIM), з яких 55 реєструють порушення та штрафують. У першу чергу ці системи призначені для нагляду за вантажівками, що перевищують вагові норми.
Датчики фіксують параметри транспортного засобу: загальну вагу; навантаження на кожну вісь; габарити; швидкість руху; номерні знаки.
За перевищення габаритно-вагових норм передбачені штрафи:
- від 5 % до 10 % - 8 500 грн;
- від 10 % до 20 % - 17 000 грн;
- від 20% до 30 % - 34 000 грн;
- понад 30% від встановленої норми - 51 000 грн.
У відомстві нагадали, що у 2024 році завдяки роботі комплексів Weigh-in-Motion (WIM) до державного бюджету України було сплачено 163,1 мільйонів гривень.
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