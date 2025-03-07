Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держбюджет цьогоріч отримав майже 28 мільйонів завдяки системі контролю руху для вантажівок

12:20 07.03.2025 |

Економіка

 

Держбюджет України за січень-лютий отримав майже 28 млн грн завдяки системі контролю руху для вантажівок.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що сьогодні на дорогах державного значення вже функціонує 57 майданчиків з системами Weigh-in-Motion (WIM), з яких 55 реєструють порушення та штрафують. У першу чергу ці системи призначені для нагляду за вантажівками, що перевищують вагові норми.
Датчики фіксують параметри транспортного засобу: загальну вагу; навантаження на кожну вісь; габарити; швидкість руху; номерні знаки.
За перевищення габаритно-вагових норм передбачені штрафи:
- від 5 % до 10 % - 8 500 грн;
- від 10 % до 20 % - 17 000 грн;
- від 20% до 30 % - 34 000 грн;
- понад 30% від встановленої норми - 51 000 грн.

У відомстві нагадали, що у 2024 році завдяки роботі комплексів Weigh-in-Motion (WIM) до державного бюджету України було сплачено 163,1 мільйонів гривень.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2742
  0,0938
 0,23
EUR
 1
 44,5596
  0,3103
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9654  0,12 0,29 41,5564  0,14 0,33
EUR 44,1368  0,03 0,08 44,9829  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес