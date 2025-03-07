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Україна наблизилась до проходження сьомої програми розширеного фінансування МВФ - заступниця міністра фінансів
09:03 07.03.2025 |
Україні вдалось досягнути найважливіших домовленостей з місією МВФ, тож тепер наприкінці березня Фонд має ухвалити рішення щодо завершення сьомого перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України.
Про це власному кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова на полях міжнародного бізнес-форуму зі стійкості економіки України в Люксембурзі.
«Ми досягли домовленостей на рівні експертів щодо структури наповнення меморандуму і очікуємо наприкінці березня засідання Ради виконавчих директорів МВФ, яке дасть нам можливість пройти сьомий перегляд програми. Це рекордне досягнення, оскільки йдеться про країну в стані війни. Всі структурні маяки нами виконуються, деякі з них з певною затримкою, але це ті, які є найскладнішими з точки зору імплементації реформ в такий час», - деталізувала Зикова.
За її словами, успішна співпраця України з МВФ є основою фінансової стабільності.
«Уряд України ще ніколи так далеко не заходив у взаємодії з МВФ. І це є оцінкою ефективності імплементації структурних реформ урядом України. Це дозволяє нам не тільки отримувати надзвичайно важливе фінансування для соціально-гуманітарних потреб держбюджету, але й є свідченням що Україна є надійним партнером для співпраці», - додала вона.
Заступниця міністра також зазначила, що уряд у співпраці з Національним банком України успішно працює з Фондом в межах програми Механізму розширеного фінансування.
«Левова частка фінансування програми МВФ для України - це використання доходів із заморожених російських активів. І наразі це робота з ЄС, з країнами Великої Сімки задля того, аби фінансування йшло на прогнозованій основі, безперешкодно», - розповіла Зикова.
За її словами, всі ці кошти дають змогу уряду України забезпечити фінансову стабільність у 2025 році і надалі.
Як повідомляв Укрінформ, Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) провела в Києві обговорення з владою України перегляд сьомої програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). У разі успішного проходження Україною сьомого перегляду програми EFF до бюджету держави надійде $917,5 млн.
За майже два роки дії програми розширеного фінансування Україна успішно завершила вже шість переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до держбюджету України близько 9,8 млрд дол. США з передбачених програмою на 2023 - 2027 роки 15,5 млрд дол. США.
У 2025 році планується залучити 2,7 млрд дол. США від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.
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