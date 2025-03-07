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Артур Еш
Гетманцев заявив про зростання рівня фіскалізації в Україні
09:00 07.03.2025 |
Торік в Україні кількість виданих чеків на торговельно-розрахункові операції збільшилася на 24%, а загальна сума, що пройшла через каси, - більш як на третину.
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Загальна сума виторгів через РРО/ПРРО у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла на 35%, або на 1 160 млрд грн - з 3 283,2 млрд до 4 440,6 млрд гривень», - ідеться в повідомленні.
Позитивну динаміку демонструє і кількість виданих чеків. Так, порівняно з 2023-ім у минулому році їх було видано на 24% більше - 9 487 млн шт. проти 7 680 млн шт.
При цьому середньоденна кількість чеків зросла на 4,95 млн шт., або на 23%.
Показники стійкої динаміки росту протягом останніх років та 2024 року щодо застосування РРО/ПРРО свідчать про зростання обсягу легальних торгових операцій в Україні та загального відбілення ринку», - зазначив Гетманцев.
Водночас він повідомив про падіння суми виторгів (на 11,6% ) та кількості чеків (на 7,1%) у січні 2025 року порівняно з останнім місяцем 2024 року.
Зниження показників депутат пояснив об'єктивним сезонним спадом на початку року. Він сподівається, що у наступних місяцях приріст показників застосування РРО/ПРРО платниками податків продовжить демонструвати позитивну динаміку.
Як повідомлялося, в Україні протягом 2024 року зареєстровано додатково понад 101 тис. реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО).
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