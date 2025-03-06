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Податкова оновлює підстави для віднесення платників до ризикових

17:37 06.03.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба України оновлює довідник кодів ризиковості платників податків, які використовують комісії при розгляді питань щодо відповідності платника критеріям ризиковості.

Про це повідомив голова Держподаткової Руслан Кравченко.

"Що це означає для бізнесу? Платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії", - пояснив Кравченко.

Зокрема, запроваджені зміни наступні:

* уточнюються коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників;

* змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами - тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Нові коди стосуватимуться:

* сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання;

* залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт;

* експорту товарів невідомого походження в режимі експортного забезпечення (РЕЗ);

* відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки.

"Ми вже передали до Мінфіну свої пропозиції щодо змін до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Тепер - удосконалюємо роботу комісій, щоб платники податків чітко розуміли, чому вони потрапили до переліку ризикових", - зазначив Кравченко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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