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Мінекономіки запустило чат-бот для інвесторів індустріальних парків
17:28 06.03.2025 |
Міністерство економіки презентувало чат-бот для інвесторів індустріальних парків, який допоможе швидко та ефективно знайти індустріальний парк для розміщення підприємства. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Тепер інвестори можуть швидко знайти підхожий індустріальний парк або отримати детальну інформацію для створення власного. Чат-бот не лише економить час, але й надає доступ до актуальної інформації про керуючі компанії та законодавчі аспекти", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Функції, які має чат-бот:
* містить актуальну інформацію про індустріальні парки;
* підбирає індустріальні парки з Реєстру за заданими критеріями;
* надає контакти керуючих компаній;
* консультує щодо законодавства та процесу створення парку;
* дає контакти відповідальних фахівців Мінекономіки.
Для того, щоб запустити бота необхідно або перейти за посиланням, зберегти номер +380688026440 і написати напряму, або зісканувати QR-код.
У 2024 році уряд зареєстрував 31 новий індустріальний парк - це майже втричі більше, ніж у попередні роки.
У 2025 році державним бюджетом передбачено 500 млн грн на програму державного стимулювання створення індустріальних парків. Також у разі необхідності за результатами першого півріччя можливе додаткове фінансування цієї програми.
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