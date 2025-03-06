НБУ пояснив зменшення розміру чергового траншу МВФ Україні

Міжнародний валютний фонд зменшив обсяг траншу, який очікується у березні, на прохання України. Київ має джерела зовнішнього фінансування.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"Це сталося після відповідного обговорення, і по великому рахунку на прохання української сторони з огляду на те, що наразі ми маємо підтверджені належним чином джерела зовнішнього фінансування", - сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, "враховуючи потреби платіжного балансу, зважаючи на ті запевнення, які у нас є від міжнародних партнерів, на прохання української сторони місія МВФ погодила зміну структури виплат і перенесення фінансування на майбутні періоди".

Наприкінці лютого Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

За результатами МВФ може виділити транш на 400 млн доларів. Раніше планувалося, що Україна отримає в березні 900 млн доларів.

У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

Раніше очікувалося, що кредити надійдуть чотирма траншами: у березні 918 млн доларів, червні - 810 млн, серпні - 540 млн, і грудні - 445 млн доларів.

Чотирирічна програма фонду з Україною на 2023-2027 роки обсягом 15,6 млрд доларів є частиною міжнародного пакету підтримки України. Зараз МВФ оцінює суму фінансування у 148 млрд доларів.