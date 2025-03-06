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АНАЛІТИКА

НБУ не планує «друкувати гривню» - заявлених обсягів міжнародної допомоги достатньо

15:50 06.03.2025 |

Економіка

 

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету цього року та підтримання стійкості на валютному ринку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає Укрінформ.

"Підтверджених на цей рік обсягів зовнішньої підтримки має вистачити як для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, так і підтримання належного рівня міжнародних резервів. Це дасть змогу НБУ й надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, країни G7 вже перерахували Україні перші транші допомоги за програмою ERA Loans - кредиту, забезпеченого доходами від знерухомлених російських активів.

До того ж, наприкінці лютого Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

У Національному банку зауважують, що ризики для достатності міжнародного фінансування залишаються збалансованими.

Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році Україна отримала загалом 41,7 млрд дол. міжнародної допомоги.

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України: 18,1 млрд євро - кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф; 12,5 млрд євро - фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Наприкінці лютого 2025 року Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), загальний обсяг якої становить близько 15,5 млрд дол. США.
 

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