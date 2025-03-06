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«Земельний банк» торік сплатив ₴55,7 мільйона мінімального податкового зобов’язання
14:43 06.03.2025 |
ТОВ «Державний земельний банк» за 2024 рік перерахував до бюджету 55,7 млн грн мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) за земельні ділянки площею близько 100 тисяч га.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ з посиланнями на Мінагрополітики.
«Запуск ефективного управління державними землями через «Земельний банк» - це системне рішення, яке забезпечує не лише прозорість, а й реальні доходи для бюджету. Державна земля вже працює на державу. А аграрії отримують доступ до земельних ресурсів через відкриті та чесні торги. Це важливий крок до прозорого ринку землі та зміцнення економічної стійкості агросектору», - наголосив Коваль.
За словами генерального директора ТОВ «Державний земельний банк» Ярослава Ярославського, за ці державні сільськогосподарські землі раніше взагалі не сплачували МПЗ. Більше того, за більшість із них роками не надходило навіть земельного податку. Державний оператор «Земельного банку» став першим землекористувачем, який сплатив МПЗ за таку площу землі й на таку значну суму.
Загалом у 2024 році завдяки прозорій суборенді державних земель через онлайн-аукціони «Земельного банку» вже надійшло майже 344 млн грн. Ці кошти сплатили суборендарі, які отримали право користування землею за конкурентних умов.
Як повідомлялось, МПЗ - це обов'язковий податок, який власники та користувачі земельних ділянок мають сплачувати щороку. Механізм допомагає зменшити тіньове використання земель і забезпечити справедливе наповнення бюджетів, а в умовах війни це є важливим інструментом для фінансової стабільності держави.
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