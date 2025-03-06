Фінансові новини
- |
- 06.03.25
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантії на 2 млрд євро на відновлення України
14:21 06.03.2025 |
Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали гарантійну угоду, яка дозволить ЄІБ інвестувати не менше як 2 млрд євро у невідкладні проєкти відновлення та реконструкції в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Це фінансування, узгоджене із пріоритетами уряду України, є частиною механізму фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility.
Кошти будуть спрямовані на зміцнення енергетичних мереж України, зокрема розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.
Додатково фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та ініціативу "Шляхи солідарності" з покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.
Кошти також допоможуть відновити муніципальну інфраструктуру, включно з водопостачанням, системами опалення, вуличним освітленням, школами, лікарнями та закладами вищої освіти.
Перші проєкти в межах цієї гарантії вже були оголошені під час візиту в лютому президентки ЄІБ Наді Кальвіньо до Києва.
Загалом ЄІБ фінансує 25 проєктів в Україні на суму 4,95 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|США руйнують світовий порядок – Залужний
|ЗМІ: Туреччина підтвердила готовність спрямувати війська в Україну «в разі потреби»
|Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухій кут - Рубіо
|Канада готова відправити в Україну своїх миротворців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Нацбанк прогнозує подальше зростання інфляції та попереджає про геополітичні ризики
|«Земельний банк» торік сплатив ₴55,7 мільйона мінімального податкового зобов’язання
|Україна планує розширити співпрацю з Австрією в агросекторі
|Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантії на 2 млрд євро на відновлення України
|Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
|Жумаділов йде з посади гендиректора «Оператора тилу» Міноборони. Він очолить АОЗ
Бізнес
|Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
|Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення