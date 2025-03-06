Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантії на 2 млрд євро на відновлення України

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали гарантійну угоду, яка дозволить ЄІБ інвестувати не менше як 2 млрд євро у невідкладні проєкти відновлення та реконструкції в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Це фінансування, узгоджене із пріоритетами уряду України, є частиною механізму фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility.

Кошти будуть спрямовані на зміцнення енергетичних мереж України, зокрема розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Додатково фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та ініціативу "Шляхи солідарності" з покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.

Кошти також допоможуть відновити муніципальну інфраструктуру, включно з водопостачанням, системами опалення, вуличним освітленням, школами, лікарнями та закладами вищої освіти.

Перші проєкти в межах цієї гарантії вже були оголошені під час візиту в лютому президентки ЄІБ Наді Кальвіньо до Києва.

Загалом ЄІБ фінансує 25 проєктів в Україні на суму 4,95 млрд євро.