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Для відбудови та відновлення сектора соцзахисту України необхідно $39 млрд
12:33 06.03.2025 |
Для відбудови та відновлення сектора соціального захисту України необхідно $39 млрд, повідомляє Міністерство соціальної політики.
"У сфері соціального захисту збитки оцінюються у 500 млн доларів. Зокрема, йдеться про пошкоджену або зруйновану соціальну інфраструктуру. Водночас витрати на відновлення перевищують збитки у понад сімдесят разів і становлять 39 млрд доларів. Ця цифра включає фінансування соціальних програм, підтримку вразливих груп населення, розвиток системи соціального захисту та відновлення людського капіталу", - йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на результати Четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення України (RDNA4).
Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення 200 об'єктів соціальної інфраструктури, включаючи центри надання соціальних послуг, були пошкоджені або зруйновані.
Також у відомстві повідомили, що станом на кінець 2024 року в Україні зареєстровано близько 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб, ще понад 6,8 млн українців залишаються за кордоном, а також станом на 18 січня 2025 року понад 19,5 тис. українських дітей були депортовані або примусово переміщені до Росії.
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