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Попит на ввезені уживані іномарки в лютому зменшився на 5% - «УкрАвтопром»
10:20 06.03.2025 |
Український автопарк у лютому поповнили майже 17 тис. ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів, що на 5% менше, ніж у лютому минулого року, повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.
Разом з тим, порівняно з січнем-2025 попит на такі авто зріс більш ніж на 21%.
Згідно з повідомленням, середній вік вживаних автомобілів, що перейшли на українську реєстрацію у лютому, становив 9,5 років.
За даними "УкрАвтопрому", найбільша частка у сегменті ввезеного автомобільного "секондхенду" з великим відривом належить бензиновим авто - 46%. Далі йдуть дизельні - 23%, електромобілі - 22%, гібриди - 5% і авто з ГБО - 4%
Лідером цього сегмента авторинку впевнено залишається Volkswagen Golf - 900 реєстрацій.
До п'ятірки найпопулярніших моделей ввійшли також Renault Megane - 653 од., Skoda Octavia - 592 од., Volkswagen Tiguan - 490 од., Audi Q5 - 449 од.
Всього за січень-лютий першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
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