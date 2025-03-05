Мінекономіки планує збільшити капіталізацію Експортно-кредитного агентства на ₴5 мільярдів

Міністерство економіки України планує збільшити капіталізацію Експортно-кредитного агентства (ЕКА) на 5 мільярдів гривень для масштабування його діяльності; відомство розглядає кілька варіантів залучення фінансування.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Експортно-кредитне агентство є важливою інституцією, яка ефективно взаємодіє з фінансовим і виробничим секторами, забезпечуючи необхідне фінансування для виробників. Для подальшого розвитку цієї стратегічно важливої установи необхідно збільшити її капіталізацію. Наразі ми визначили цільовий показник у 5 мільярдів гривень для нарощування капіталу агентства", - зазначив Качка.

За його словами, отримання цих коштів залежить від можливостей державного бюджету. Водночас Мінекономіки розглядає альтернативні шляхи фінансування.

"У нас є ідеї щодо прямого збільшення і щодо залучення донорських коштів, і щодо, можливо, навіть в середній перспективі, заходження інвестора - закордонного експортно-кредитного агентства", - резюмував Качка.

Хоча процес залучення додаткових 5 млрд грн триватиме певний час, міністерство вже розробило кілька сценаріїв реалізації цього проєкту та активно працює над їх втіленням.