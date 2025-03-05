Обсяг продажів через Prozorro Market сягнув ₴100 мільярдів - Мінекономіки

Обсяг продажів у електронному каталозі для державних закупівель Prozorro Market досяг рекордної позначки - 100 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Prozorro Market, електронний каталог для державних закупівель, досяг рекордної позначки - обсяг продажів склав 100 мільярдів гривень. Наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент", - ідеться у повідомленні.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд грн бюджетних коштів.

Наразі Мінекономіки працює над змінами, які зроблять цей інструмент ще зручнішим, зокрема дозволять замовникам порівнювати ціни на товари.

Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія - вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн. Серед інших популярних товарів: пальне - 17,3 млрд грн, ліки - 13,1 млрд грн, дрони - 4 млрд грн, медичні матеріали - 3,8 млрд грн та м'ясо - 3,6 млрд грн.

«Під час повномасштабної війни швидкість і ефективність закупівель стали критично важливими. Ми розуміли, що не можемо дозволити собі зайву бюрократію, і тому прискорили кваліфікацію постачальників і підготували всю необхідну тендерну документацію. Зараз наш головний фокус - розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і для оборонних потреб», - наголосив директор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.