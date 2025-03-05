Кабмін затвердив стратегію масового будівництва укриттів до 2034 року. На її реалізацію треба знайти майже 800 мільярдів

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року.

Відповідне розпорядження №183-р від 4 березня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Як зазначається у документі, станом на грудень 2024 року на підконтрольній уряду території України налічувалося 62 655 захисних споруд цивільного захисту, які забезпечують укриття 48,8%. У тому числі 19 541 об'єкт - захисні споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення, а решта 42 443 об'єкти - найпростіші укриття.

Відтак, місткість захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення забезпечує укриття орієнтовно 17,5% населення, а найпростіших укриттів - 31,3%. Однак готові до використання за призначенням лише 54 167 (85,3%) об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

"З огляду на такі показники та через збройну агресію Російської Федерації проти України вкрай необхідним є швидке нарощування кількості об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", - зазначається у Стратегії.

Для цього планується масове будівництво захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення, у тому числі під час зведення багатоквартирних будинків, гуртожитків і готелів, пристосування наявних об'єктів підземного простору (паркінги, станції метрополітену, інші об'єкти) під найпростіші укриття, створення мережі мобільних укриттів у місцях можливого скупчення людей (на зупинках транспорту, у парках, місцях відпочинку тощо).

Для досягнення цих цілей необхідне фінансування орієнтовно в обсязі 789,3 млрд гривень (перший етап - 151,1 млрд грн, другий етап - 181,6 млрд грн, третій етап - 456,6 млрд грн).

Зокрема, з державного бюджету на це планують витратити 81,2 млрд грн. Крім того, уряд сподівається залучити кошти міжнародної Коаліції з питань розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту в обсязі 642,5 млрд грн (14,69 млрд євро). Також для будівництва укриттів використовуватимуть кошти місцевих бюджетів, міжнародної допомоги, міжнародних фінансових організацій, інвесторів; власні кошти підприємств тощо.

Кабмін також затвердив Операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2025-2027 роках, про його виконання міністерства та обласні державні адміністрації мають звітувати перед МВС до 1 березня кожного року.

Як повідомлялося, цього року Кабмін виділить із державного бюджету 6,2 мільярда гривень на облаштування укриттів у школах, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас правоохоронці вже розслідують цілу низку справ про розкрадання коштів на будівництві укриттів та підземних шкіл.

Так, нещодавно СБУ затримало на "відкатах" керівника фірми, що отримала сотні мільйонів на шкільні укриття у Херсоні.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) з вересня минулого року розслідує кримінальне провадження про розкрадання коштів на будівництві укриттів для навчальних закладів у Київській області у 2023-2024 роках.