В медичній інформсистемі ЗСУ запущений електронний кабінет ВЛК – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про запуск електронного кабінету військово-лікарських комісій в Медичній інформаційній системі Збройних сил України в рамках реформи ВЛК.

"Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії", - повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України у середу.

За його словами, направлення на ВЛК із реєстру "Оберіг" автоматично надходитимуть до кабінету ВЛК. Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходитимуть в "Оберіг" та швидше відображатимуться у застосунку "Резерв+". Постанови щодо військовослужбовців зберігатимуться в Медичній інформсистемі ЗСУ.

"Раніше все писали від руки. Сьогодні - переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх ВЛК", - додав Умєров.