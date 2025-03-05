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АНАЛІТИКА

Японська агенція JICA в Україні хоче замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах

 

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалася Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі, організованому Центром "Нова Європа", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мацунага зазначив, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.

"Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше... Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі", - сказав голова українського офісу JICA.
Ключові теги: Японія
 

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