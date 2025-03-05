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АНАЛІТИКА

Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні

Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні

 Танк Leopard 2A8

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити в Україні ремонт бойових машин піхоти, танків та артилерійських установок.

Головний виконавчий директор компанії Армін Паппергер повідомив, що наразі триває розробка логістичного маршруту для швидкого постачання запчастин у ремонтний центр.

Отже, в Україні ремонтуватимуть: БМП Marder, ОБТ Leopard 1 та Leopard 2, а також артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. За словами Паппергера, ремонтні роботи мають розпочатися вже за кілька місяців.

Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні

 БМП Marder 1A3

Раніше для обслуговування німецької техніки її доводилося вивозити за кордон. Зокрема, Литва займалася ремонтом Panzerhaubitze 2000 у рамках співпраці з Rheinmetall.

Українські Leopard 2 також проходили ремонт у Литві на підприємстві Lithuania Defense Services (LDS), яке Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann відкрили у червні 2022 року.

Саме тому запуск ремонтного центру в Україні значно спростить обслуговування військової техніки та прискорить її повернення на поле бою.
За матеріалами: gagadget.com
 

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