Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні
14:45 05.03.2025 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити в Україні ремонт бойових машин піхоти, танків та артилерійських установок.
Головний виконавчий директор компанії Армін Паппергер повідомив, що наразі триває розробка логістичного маршруту для швидкого постачання запчастин у ремонтний центр.
Отже, в Україні ремонтуватимуть: БМП Marder, ОБТ Leopard 1 та Leopard 2, а також артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. За словами Паппергера, ремонтні роботи мають розпочатися вже за кілька місяців.
Раніше для обслуговування німецької техніки її доводилося вивозити за кордон. Зокрема, Литва займалася ремонтом Panzerhaubitze 2000 у рамках співпраці з Rheinmetall.
Українські Leopard 2 також проходили ремонт у Литві на підприємстві Lithuania Defense Services (LDS), яке Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann відкрили у червні 2022 року.
Саме тому запуск ремонтного центру в Україні значно спростить обслуговування військової техніки та прискорить її повернення на поле бою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
|Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні
|Міноборони модернізує оборонні закупівлі у відповідності до стандартів НАТО
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується на рівні $70,2 за барель
|Капітальні інвестиції зросли на 35% за рік. Підприємства вклали 380 млрд грн — Держстат
|Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - Качка
|Вакантність у столичних ТРЦ знизилась до 13,1% у 2024 р. - UTG
Бізнес
|У США друкуватимуть начиння для боєприпасів на 3D-принтері
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams