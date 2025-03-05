Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні

Танк Leopard 2A8

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити в Україні ремонт бойових машин піхоти, танків та артилерійських установок.

Головний виконавчий директор компанії Армін Паппергер повідомив, що наразі триває розробка логістичного маршруту для швидкого постачання запчастин у ремонтний центр.

Отже, в Україні ремонтуватимуть: БМП Marder, ОБТ Leopard 1 та Leopard 2, а також артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. За словами Паппергера, ремонтні роботи мають розпочатися вже за кілька місяців.

БМП Marder 1A3

Раніше для обслуговування німецької техніки її доводилося вивозити за кордон. Зокрема, Литва займалася ремонтом Panzerhaubitze 2000 у рамках співпраці з Rheinmetall.

Українські Leopard 2 також проходили ремонт у Литві на підприємстві Lithuania Defense Services (LDS), яке Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann відкрили у червні 2022 року.

Саме тому запуск ремонтного центру в Україні значно спростить обслуговування військової техніки та прискорить її повернення на поле бою.