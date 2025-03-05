Міноборони модернізує оборонні закупівлі у відповідності до стандартів НАТО

Міністерство оборони України реалізує план імплементації Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України, який визначає ключові пріоритети на 2025 рік і завдання на 2026-2027 роки, повідомляє пресслужба міністерства.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський зазначив, що бюджет оборонних закупівель на 2025 рік становить 497,7 млрд грн.

"Це як закупівлі через агенції, так і закупівлі інноваційних розробок, окремі закупівлі військових частин тощо. Впровадження Стратегічного огляду уніфіковує закупівлі Міноборони та посилює спроможність закупівельників оборонного відомства відповідно до кращих практик НАТО", - наголосив Канєвський.

Документ охоплює такі зміни, як цифровізація процесів закупівель, розширення міжнародної кооперації та впровадження антикорупційних механізмів, що сприятиме підвищенню прозорості, підзвітності та ефективності системи оборонних закупівель.

Зокрема, затверджений план передбачає розроблення деталізованого плану трансформації управління оборонними закупівлями, стандартизацію практики оборонних закупівель серед складових сектору безпеки та оборони, розроблення рамкової структури процедур укладання контрактів на оборонні закупівлі, включаючи прямі контракти та закриті відбори, збір, узагальнення та аналіз вивчених уроків, отриманих з досвіду розробки та управління оборонними закупівлями під час війни, а також обмін результатами аналізу вивчених уроків Україною з державами-членами НАТО тощо.

Очікується, що ці зміни підвищать рівень довіри міжнародних партнерів до системи оборонних закупівель України, посилять прозорість та конкурентність процесів, а також створять умови для залучення широкого спектра постачальників. Це сприятиме розвитку оборонної промисловості України та забезпеченню ЗСУ сучасним і якісним озброєнням та технікою.