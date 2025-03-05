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Капітальні інвестиції зросли на 35% за рік. Підприємства вклали 380 млрд грн — Держстат

13:45 05.03.2025 |

Економіка

Капітальні інвестиції зросли на 35% за рік. Підприємства вклали 380 млрд грн — Держстат

 

Капітальні інвестиції - вкладення у будівлі, обладнання, технології чи інші основні засоби - зросли в Україні у 2024 році на 35%, порівнюючи з попереднім роком, - до 534,4 млрд грн. Дані опублікувала Державна служба статистики.

Найбільше вкладень було здійснено за власні кошти підприємств та організацій - 379,6 млрд грн (71% до загального обсягу). На другому місці - кошти державного бюджету (58,2 млрд грн, або 10,9%), третьому - вкладення громадян у будівництво житла (23,5 млрд грн, або 6,9%).

Найбільша сума капінвестицій припала на промисловість (209 млрд грн), держуправління та оборону (61 млрд грн), транспорт та складські приміщення (48 млрд грн), наземний та трубопровідний транспорт (32 млрд грн), інформацію та телекомунікацію (23 млрд грн).

Капітальні інвестиції зросли на 35% за рік. Підприємства вклали 380 млрд грн — Держстат

 

За видами активів найбільші суми капітальних інвестицій були вкладені в машини та обладнання (175 млрд грн), інженерні споруди (145 млрд грн), нежитлові будинки (62 млрд грн), транспортні засоби (53 млрд грн). Серед нематеріальних активів найбільше вклали у програмне забезпечення та бази даних - 19,9 млрд грн, або 3,9% від загальної суми.

Капітальні інвестиції зросли на 35% за рік. Підприємства вклали 380 млрд грн — Держстат

 

Київ лідирує серед регіонів за сумою вкладених капітальних інвестицій минулого року - 199 млрд грн. Далі йдуть Дніпропетровська (50,7 млрд грн), Київська (48,4 млрд грн), Харківська (20,7 млрд грн) та Полтавська (19,7 млрд грн) області.

Капітальні інвестиції зросли на 35% за рік. Підприємства вклали 380 млрд грн — Держстат
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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