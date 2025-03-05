Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - Качка

Середня ціна експорту зменшується з 2022 року, тоді вона становила $443/тонна, потім у 2023 році досягла $361/тонна і в 2024 році $318/тонна, проте вага та загальна вартість зростали, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"У нас дуже-дуже важлива історія, що середня ціна експорту за тонну зменшується. За моїм розумінням і припущенням, найбільше негативного впливу сталося через те, що у нас найбільше скоротився металопрокат в експорті", - сказав він під час Міжнародного торговельного форуму в Києві у середу.

Згідно з наведеними торгпредом даними, у 2022 році загальна вартість українського експорту становила $44,2 млрд, а вага - 99,8 млн тонн (ціна - $443/тонна), у 2023 році вона знизилася до $36,2 млрд при 100,3 млн тонн (ціна - $361/тонна), у 2024 році, незважаючи на зростання експорту товарів в грошовому вимірі, на 13,2% - до $41,7 млрд при зростанні ваги на 23,6% - до 131,2 млн тонн. Середня ціна експорту всеодно знижувалася й досягла $318/тонна.

"Хотів би додати, що у 2021 році, крім того, що це був максимальний експорт, у нас була найбільш збалансована торгівля. Це означає, що дефіцит торгівлі товарами був, він компенсувався профіцитом в послугах. І щороку можливо можна вважати такий еталон стосовно того, як працювала українська економіка. І теж дуже важлива історія того, що ми розуміємо: наша частка торгівлі міжнародного ВВП свідчить про те, що українська економіка і український бізнес надзвичайно відкриті", - наголосив Качка.

Він додав, що модель Міністерства економіки України і повоєнного відновлення буде так чи іначе зав'язана на міжнародній торгівлі через те, що "в українців є звичка бути відкритими".

При цьому торгпред України зазначив, що показники експорту теж могли коливатися через закриття українських портів. Особливо це стосувалося 2022 року, коли з цієї причини впали обсяги вивезення продукції металургіїі, зокрема руди.