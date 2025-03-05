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АНАЛІТИКА

Виплати «нацкешбеку» на понад 700 мільйонів затримуються, але кошти вже виділили, – МІнекономіки

11:53 05.03.2025 |

Економіка

 

Виплати у межах програми "Національний кешбек" за грудень та січень затримуються, але вже перебувають в обробці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазвичай виплати "нацкешбеку" зараховуються у 20-х числах місяця, але, як наголосили у міністерстві, усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі.

Загалом 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень.

"Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів - ми одразу повідомимо про це на сайті програми", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за січень 2025 року українці накопичили 414 млн грн "національного кешбеку". Виплата за грудень та січень обіцяли наприкінці лютого 2025 року.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Наприкінці грудня стало відомо, що ефект державної програми "Національний кешбек" оцінили лише в 0,001% ВВП.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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