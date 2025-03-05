Дефіцит бюджету КНР у 2025 р. може зрости до 4% ВВП, максимуму за три десятиліття

Мету для дефіциту бюджету Китаю на 2025 рік встановлено на рівні близько 4% ВВП, що є максимумом більш ніж за три десятиліття, пише Financial Times.

Відповідний показник озвучив у перший день роботи Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП, вищий орган законодавчої влади КНР) прем'єр КНР Лі Цянь. У попередні роки цільовий показник становив 3% від ВВП.

Влада КНР має намір "дотримуватися більш проактивної податково-бюджетної політики", щоб простимулювати економічне зростання, зазначається в робочій доповіді.

Уряд явно націлений на підтримку китайської економіки, проте "головне питання полягає в тому, як вони розподілять витрати", зазначив інвестиційний директор Aberdeen Сінь Яо Нг.

Як повідомлялося, влада має намір домогтися зростання ВВП Китаю в 2025 році приблизно на 5%, як і в попередні два роки. При цьому таргетована інфляція на поточний рік становить мінімальні з 2003 року 2% проти 3% роком раніше.

Мета в 5% необхідна для "стабілізації зайнятості, запобігання ризикам і поліпшення добробуту населення", а також для виконання "довгострокових завдань розвитку", сказав Лі Цян.

Водночас економіст Есвар Прасад із Корнельського університету назвав заявлені 5% "швидше прагненням, ніж серйозною політичною метою".

"Китаю знадобиться пакет ретельно продуманих заходів фіскальної та монетарної політики, але їх потрібно доповнити реформами щодо поліпшення продуктивності праці та переглядом підходу влади до приватного бізнесу", - сказав економіст.

Пекін анонсував розміщення спеціальних облігацій місцевих органів влади на суму 4,4 трлн юанів ($605,6 млрд) для інвестицій в інфраструктуру та інші галузі, а також спеціальних державних бондів на 1,3 трлн юанів, причому 300 млрд юанів з останньої суми піде на субсидування споживчих витрат.

Ці цифри виявилися трохи меншими за очікування, сказала головний економіст Goldman Sachs по Китаю Хуей Шань. При цьому вона зазначила, що уряд може скоригувати обсяг розміщення облігацій з плином часу, а також додала, що для досягнення цільового показника зростання ВВП буде необхідний "приємний сюрприз" з боку експорту.

Консенсус-прогноз, складений Bloomberg на основі опитування 77 економістів, передбачає, що китайська економіка 2025 року зросте на 4,5%.