Продажі нових легкових авто в Україні в лютому скоротились на 20% - AUTO-Consulting

Продажі нових легкових автомобілів у лютому поточного року скоротились на 20% у порівнянні з тим самим місяцем 2023 року - до 4,8 тис. од., повідомляє AUTO-Consulting.

Згідно із повідомленням на сайті групи, найбільше падіння відбулось у сегменті так званих "бюджетних авто" - майже на 54%, також знизилися на 20% і продажі автомобілів середнього цінового діапазону.

Лідерство у лютому стабільно утримала Toyota, а от на друге місце вийшла Skoda з показником 8,4% ринку. Третім у лютому фінішувала Renault.

'"Цікаво, що чотири з 10 автомобільних брендів, з топ-10, у лютому демонстрували зростання, але у підсумку ринок все ж недорахувався 20%", - констатується у повідомленні.

AUTO-Consulting підкреслює, що масштабнішим за загальне падіння ринку нових легкових авто стало падіння сегменту електромобілів - попит на них скоротився на 37%, а їх частка становила лише 15,6% проти 20% у лютому-2024.

За даними аналітиків, у порівнянні з січнем поточного року продажі нових легкових авто зросли (на 5,3%), але за підсумком січня-лютого скоротилися на 13,6% у порівнянні з двома місяцями 2024 року.

"Отже, маємо поки від'ємний результат на авторинку за два місяці. Це вже спричинило зміни і серед топ-20 автомобільних брендів. Авторинок поки що рухається по тренду 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за даними AUTO-Consulting, у 2024 році продажі нових легкових авто в Україні зросли на 9,8% до 2023 року - до 71,3 тис. од.