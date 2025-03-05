Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продажі нових легкових авто в Україні в лютому скоротились на 20% - AUTO-Consulting

10:53 05.03.2025 |

Економіка

 

Продажі нових легкових автомобілів у лютому поточного року скоротились на 20% у порівнянні з тим самим місяцем 2023 року - до 4,8 тис. од., повідомляє AUTO-Consulting.

Згідно із повідомленням на сайті групи, найбільше падіння відбулось у сегменті так званих "бюджетних авто" - майже на 54%, також знизилися на 20% і продажі автомобілів середнього цінового діапазону.

Лідерство у лютому стабільно утримала Toyota, а от на друге місце вийшла Skoda з показником 8,4% ринку. Третім у лютому фінішувала Renault.

'"Цікаво, що чотири з 10 автомобільних брендів, з топ-10, у лютому демонстрували зростання, але у підсумку ринок все ж недорахувався 20%", - констатується у повідомленні.

AUTO-Consulting підкреслює, що масштабнішим за загальне падіння ринку нових легкових авто стало падіння сегменту електромобілів - попит на них скоротився на 37%, а їх частка становила лише 15,6% проти 20% у лютому-2024.

За даними аналітиків, у порівнянні з січнем поточного року продажі нових легкових авто зросли (на 5,3%), але за підсумком січня-лютого скоротилися на 13,6% у порівнянні з двома місяцями 2024 року.

"Отже, маємо поки від'ємний результат на авторинку за два місяці. Це вже спричинило зміни і серед топ-20 автомобільних брендів. Авторинок поки що рухається по тренду 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за даними AUTO-Consulting, у 2024 році продажі нових легкових авто в Україні зросли на 9,8% до 2023 року - до 71,3 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5782
  0,0129
 0,03
EUR
 1
 43,8775
  0,3358
 0,77

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1596  0,10 0,24 41,8046  0,08 0,20
EUR 43,5442  0,27 0,61 44,3567  0,35 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,21 0,52 41,4000  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес