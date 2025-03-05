Коаліція дронів отримала допомоги від партнерів на понад EUR2 млрд за рік роботи - Міноборони

Країни-партнери надали України допомогу розміром EUR2 млрд за перший рік роботи ініціативи Коаліція дронів як у вигляді безпосередньо БпЛА, так і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського та іноземного виробництв, повідомляється на сайті Міністерства оборони України у середу.

"Коаліція дронів за цей рік наблизила нас до нашої мети у вигляді асиметричної переваги над росіянами на полі бою. Плідна робота країн-партнерів у межах цієї ініціативи протягом усього часу - свідчення принциповості й лідерства. А також готовності допомогти збільшити кількість успішних операцій Сил оборони за допомогою цих дронів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За рік роботи Коаліції акумульовано 176 млн євро в Спільному фонді, в який роблять внески члени Коаліції. В межах Спільного фонду було проведено два тендери, які є інструментом для пошуку інноваційних рішень, що можуть бути масштабовані для створення асиметричної переваги над ворогом на полі бою.

"В результаті першого тендеру було відібрано 5 постачальників FPV, які протягом наступних 6 місяців поставлять в Україну сумарно 30 тис. дронів. Другий тендер було сфокусовано на покращених FPV та дронах-перехоплювачах для посилення боротьби з ворожими ударними дронами. Вперше у конкурсі брали участь українські виробники, за результатами відібрали майже 20 українських компаній", - йдеться в повідомленні.

Розпочато прийом заявок на третій тендер, що триватиме до 17 березня. Його предметом стали мультироторні ISR тактичного рівня, які допоможуть Силам оборони мати кращу ситуаційну обізнаність.