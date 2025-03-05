Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Коаліція дронів отримала допомоги від партнерів на понад EUR2 млрд за рік роботи - Міноборони
10:42 05.03.2025 |
Країни-партнери надали України допомогу розміром EUR2 млрд за перший рік роботи ініціативи Коаліція дронів як у вигляді безпосередньо БпЛА, так і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського та іноземного виробництв, повідомляється на сайті Міністерства оборони України у середу.
"Коаліція дронів за цей рік наблизила нас до нашої мети у вигляді асиметричної переваги над росіянами на полі бою. Плідна робота країн-партнерів у межах цієї ініціативи протягом усього часу - свідчення принциповості й лідерства. А також готовності допомогти збільшити кількість успішних операцій Сил оборони за допомогою цих дронів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За рік роботи Коаліції акумульовано 176 млн євро в Спільному фонді, в який роблять внески члени Коаліції. В межах Спільного фонду було проведено два тендери, які є інструментом для пошуку інноваційних рішень, що можуть бути масштабовані для створення асиметричної переваги над ворогом на полі бою.
"В результаті першого тендеру було відібрано 5 постачальників FPV, які протягом наступних 6 місяців поставлять в Україну сумарно 30 тис. дронів. Другий тендер було сфокусовано на покращених FPV та дронах-перехоплювачах для посилення боротьби з ворожими ударними дронами. Вперше у конкурсі брали участь українські виробники, за результатами відібрали майже 20 українських компаній", - йдеться в повідомленні.
Розпочато прийом заявок на третій тендер, що триватиме до 17 березня. Його предметом стали мультироторні ISR тактичного рівня, які допоможуть Силам оборони мати кращу ситуаційну обізнаність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
|Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - Качка
|Вакантність у столичних ТРЦ знизилась до 13,1% у 2024 р. - UTG
|Японія зацікавлена в імпорті української агропродукції для ресторанів
|Україна у лютому експортувала 4,9 мільйона тонн агропродукції - УКАБ
|Перелік української сільгосптехніки, що підлягає держкомпенсації, поповнився понад сотнею найменувань
|Виплати «нацкешбеку» на понад 700 мільйонів затримуються, але кошти вже виділили, – МІнекономіки
Бізнес
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»