Доходи держбюджету у лютому-2025 зросли до лютого-2024 на 3,7%, видатки - на 21,6% - Мінфін

Доходи державного бюджету України у лютому 2025 року склали 253 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 132,6 млрд грн, що відповідно на 3,7% більше та 29,7% менше, ніж у лютому 2024 року, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно із ними, касові видатки держбюджету зросли більше - на 21,6%, до 394,1 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - на 17,1%, до 322,4 млрд грн.

Відомство уточнило, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у лютому цього року приніс 21,6 млрд грн порівняно з 18,9 млрд грн торік, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 13,1 млрд грн з 7,9 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 37,4 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 11,2 млрд грн (у лютому-2024 61,0 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 26,3 млрд грн (15,6 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 2,7 млрд грн (3,1 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 21,5 млрд грн (8,0 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,0 млрд грн.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в лютому цього року підскочили до 50,7 млрд грн із 36,1 млрд грн торік, додав Мінфін.

Водночас зазначається, що Держподатслужба перевиконала місячний розпис доходів на 16,5%, або на 12,0 млрд грн, тоді як Держмитслужба недовиконала на 6,9%, або 2,9 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

За оперативними даними Мінфіну, за 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.