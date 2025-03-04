Фінансові новини
- |
- 04.03.25
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні $38 мільярдів - Прем'єр
16:55 04.03.2025 |
У 2025 році дефіцит державного бюджету України очікується на рівні $38 мільярдів, але вже зараз чітко зрозуміло, звідки надійдуть ці кошти.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми цього року очікуємо дефіцит бюджету на рівні $38 мільярдів, але уже станом на сьогодні ми чітко розуміємо, звідки будуть надходити ці гроші", - зазначив Шмигаль.
Він нагадав, що 28 лютого Україна завершила переговори з Міжнародним Валютним Фондом і отримала схвалення на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми.
"Отримаємо невеликий $0,4 мільярда транш, але це дуже важливий елемент нашої фінансової стійкості і фінансової інфраструктури, в якій сьогодні Україна виживає в час війни", - підкреслив Шмигаль.
Крім того, у межах програми Ukraine Facility від Євросоюзу Україна отримає цього року €12,5 мільярда, а також близько €18 мільярдів макрофінансової допомоги. Також нещодавно Президент підписав угоду з Великобританією, за якою отримає понад $3 мільярди.
Навколо програми МВФ фактично побудована інфраструктура кредиту ERA обсягом $50 мільярдів, що надходитиме від відсотків із заморожених російських активів. У межах цього механізму свої внески зроблять не лише країни Євросоюзу, а й Японія та Канада.
"Ми також працюємо зі Світовим банком, з ЄБРР, з іншими фінансовими партнерами. Це і нордіки, це балтійські країни, європейські країни, які також меншими внесками від 100 до 500 млн євро підтримують Україну", - додав Шмигаль.
Прем'єр також зауважив, що всі ці джерела фінансування сумарно покривають дефіцит бюджету, і уряд має чітке розуміння, як забезпечувати щомісячні потреби. За його оцінкою, Україна має достатню ліквідність і досить впевнено почувається у фінансовому плані.
"Саме ця впевненість у цій ліквідності в цьому році дала можливість зменшити транш МВФ. Це була наша спільна домовленість з МВФ - вони нам дають не $900 мільйонів, а $400 мільйонів, тому що Україні сьогодні вистачає коштів, ліквідності для виживання в цих умовах", - підсумував Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
|Туск: Звіти з хабу підтверджують призупинення допомоги США
|Україна цьогоріч спроможна забезпечити 100% потреб артилерії власним виробництвом - Шмигаль
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні $38 мільярдів - Прем'єр
|В Україні кількість жінок-ФОПів майже зрівнялася із чоловіками
|Україна планує цьогоріч виготовити 2,5 мільйони бойових дронів
|Астарта інвестує $76 млн у завод із перероблювання сої та ріпаку в Хмельницькій області
|Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу
|В Україні почали реєстрацію на навчальну програму для бізнесу, що постраждав від війни
Бізнес
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»
|Amazon представила власний квантовий чип Ocelot
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро