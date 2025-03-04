Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні $38 мільярдів - Прем'єр

У 2025 році дефіцит державного бюджету України очікується на рівні $38 мільярдів, але вже зараз чітко зрозуміло, звідки надійдуть ці кошти.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми цього року очікуємо дефіцит бюджету на рівні $38 мільярдів, але уже станом на сьогодні ми чітко розуміємо, звідки будуть надходити ці гроші", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що 28 лютого Україна завершила переговори з Міжнародним Валютним Фондом і отримала схвалення на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми.

"Отримаємо невеликий $0,4 мільярда транш, але це дуже важливий елемент нашої фінансової стійкості і фінансової інфраструктури, в якій сьогодні Україна виживає в час війни", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, у межах програми Ukraine Facility від Євросоюзу Україна отримає цього року €12,5 мільярда, а також близько €18 мільярдів макрофінансової допомоги. Також нещодавно Президент підписав угоду з Великобританією, за якою отримає понад $3 мільярди.

Навколо програми МВФ фактично побудована інфраструктура кредиту ERA обсягом $50 мільярдів, що надходитиме від відсотків із заморожених російських активів. У межах цього механізму свої внески зроблять не лише країни Євросоюзу, а й Японія та Канада.

"Ми також працюємо зі Світовим банком, з ЄБРР, з іншими фінансовими партнерами. Це і нордіки, це балтійські країни, європейські країни, які також меншими внесками від 100 до 500 млн євро підтримують Україну", - додав Шмигаль.

Прем'єр також зауважив, що всі ці джерела фінансування сумарно покривають дефіцит бюджету, і уряд має чітке розуміння, як забезпечувати щомісячні потреби. За його оцінкою, Україна має достатню ліквідність і досить впевнено почувається у фінансовому плані.

"Саме ця впевненість у цій ліквідності в цьому році дала можливість зменшити транш МВФ. Це була наша спільна домовленість з МВФ - вони нам дають не $900 мільйонів, а $400 мільйонів, тому що Україні сьогодні вистачає коштів, ліквідності для виживання в цих умовах", - підсумував Шмигаль.