В Україні кількість жінок-ФОПів майже зрівнялася із чоловіками

Станом на 31 грудня 2024 року в Україні було зареєстровано 2,3 млн фізичних осіб-підприємців (ФОПів), з яких на жінок припадає 48,1% - 1,1 млн, що є найвищим показником з 2020 року. Про це свідчать дані дослідження YC.Market.

У 2020 році загальна кількість ФОПів становила 1,9 млн, з яких на жінок припадало 0,9 млн (46,1%). Так, за п'ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 000 або 17,1%, а кількість жінок-підприємиць - на 200 000 або 22,5%.

Найнижчий приріст фізичних осіб-підприємців за останнє пʼятиріччя спостерігався у 2022 році (2%), що, ймовірно, пов'язано з економічною нестабільністю та зниженням підприємницької активності через початок повномасштабної війни.

У 2023 році темпи зростання чисельності ФОПів досягли максимуму (5,8%), що може вказувати на поступову адаптацію бізнесу до нових умов.

Регіонами-лідерами за кількістю жінок у підприємництві є Київ (131 500 осіб), Дніпропетровська область (83 500 осіб), Львівська область (73 100 осіб), Харківська область (71 300 осіб) та Одеська область (71 400 осіб).

За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область - 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%) області.

Серед сфер, які жінки обирають для ведення бізнесу, найпопулярнішими є аудит і бухгалтерський облік (85,7% жінок), освітні установи (76,5% жінок), туризм і медичні заклади (64,7% та 63,7% відповідно), легка промисловість (61,1%), роздрібна торгівля (60,5%) тощо.

"Інші послуги" лідирують за абсолютними показниками - 66,7% жінок (160 700 із 240 900). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності - від консалтингу до побутових послуг.

Загалом за останні пʼять років спостерігається стабільне зростання як загальної кількості ФОПів, так і чисельності жінок-підприємиць, що свідчить про поступову трансформацію гендерної структури бізнес-середовища.