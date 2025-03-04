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Україна планує цьогоріч виготовити 2,5 мільйони бойових дронів
У 2024 році українські виробники зробили понад 1 млн бойових дронів, цьогоріч планується виробити 2,5 млн.
Про це розповів під час пресконференції премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, Україна виробляє найбільше в світі бойових дронів.
"Минулого року було виготовлено мільйон дронів. Цього року наша ціль - 2,5 млн. Над цим працюють понад 500 українських компаній", - сказав він.
Він підкреслив, що йдеться не лише про FPV-дрони та Mavic, а й про роботизовані системи, зокрема, РЕБ-системи, які створюють радіоелектронний захист на полі бою.
За матеріалами:
Економічна правда
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