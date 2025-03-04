В Україні почали реєстрацію на навчальну програму для бізнесу, що постраждав від війни

В Україні розпочато реєстрацію на освітню програму «Економічне навчання для бізнесу, що постраждав від війни в Україні», яка надасть можливість підприємцям, топменеджерам та фахівцям малого й середнього бізнесу пройти безоплатне навчання.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що програма реалізується на освітній онлайн-платформі Ukraine Global Faculty за підтримки уряду Нідерландів та передбачає 36 онлайн-лекцій та семінарів з різних бізнес-напрямків.

"Підприємці, які постраждали від війни отримають можливість пройти 36 онлайн-лекцій щодо стратегування, того як інтегрувати штучний інтелект у свою діяльність, як проводити фандрейзингові кампанії, будувати антикризові та PR стратегії та отримають чимало інших цінних знань. <...> Навчання також дозволить українським підприємцям перейняти іноземний досвід і глибше зрозуміти принципи роботи ринку ЄС», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Учасниками програми можуть стати українські підприємці, керівники компаній, підрозділів чи проєктів, а також ключові фахівці сектору малого та середнього бізнесу різних секторів, включаючи енергетику, агропродовольство, переробну промисловість, ІТ, зелений перехід та охорону довкілля.

Термін навчання: березень - серпень 2025 року. Дедлайн подачі заявок - 21 березня 2025 року, навчання стартує 25 березня.