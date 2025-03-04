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Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення
Обсяг IT-експорту з України в січні 2025 року порівняно з січнем 2024 року зменшився на 3,7%, або $19 млн, до $489 млн. Про це повідомляє Львівський IT Кластер із посиланням на дані Нацбанку.
Отриманий у січні цього року показник називають найнижчим від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Цей січень показав себе найгірше від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйонів, а у 2023 році - 528. Загальна динаміка у 2024 році залишалася слабшою ніж у 2023. І, за нашими прогнозами, цьогоріч ситуація не стане кращою. Адже виклики повномасштабного вторгнення продовжують негативно впливати на техіндустрію. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов'язані з нею, будуть лише поглиблюватися. Водночас ІТ-сектор й надалі залишається одним з найбільших експортерів послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку", - зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.
За інформацією Львівського ІТ Кластера, експорт IT-послуг за підсумками III кварталу минулого року забезпечив українській економіці $1,6 мільярда. Порівняно з III кварталом позаминулого року експорт IT-послуг зменшився на 4,6%.
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