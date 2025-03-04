Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення

14:47 04.03.2025 |

Економіка, Новини IT

 

Обсяг IT-експорту з України в січні 2025 року порівняно з січнем 2024 року зменшився на 3,7%, або $19 млн, до $489 млн. Про це повідомляє Львівський IT Кластер із посиланням на дані Нацбанку.

Отриманий у січні цього року показник називають найнижчим від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

 

"Цей січень показав себе найгірше від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйонів, а у 2023 році - 528. Загальна динаміка у 2024 році залишалася слабшою ніж у 2023. І, за нашими прогнозами, цьогоріч ситуація не стане кращою. Адже виклики повномасштабного вторгнення продовжують негативно впливати на техіндустрію. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов'язані з нею, будуть лише поглиблюватися. Водночас ІТ-сектор й надалі залишається одним з найбільших експортерів послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку", - зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

За інформацією Львівського ІТ Кластера, експорт IT-послуг за підсумками III кварталу минулого року забезпечив українській економіці $1,6 мільярда. Порівняно з III кварталом позаминулого року експорт IT-послуг зменшився на 4,6%.

За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5782
  0,0129
 0,03
EUR
 1
 43,8775
  0,3358
 0,77

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2581  0,00 0,00 41,8888  0,03 0,06
EUR 43,2788  0,18 0,42 44,0046  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,02 0,04 41,6050  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес