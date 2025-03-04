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Уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом
14:17 04.03.2025 |
Кабінет Міністрів на сьогодні не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію.
Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня, передає Укрінформ.
"У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, 17 січня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу на електроенергію за рахунок механізму ПСО, за яким споживачі платитимуть за повним тарифом лише за обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 тис. кВт/год.
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