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Україна зменшила обсяги експорту пшеничного борошна
13:43 04.03.2025 |
Протягом липня-січня 2024/25 маркетингового року експорт пшеничного борошна з України склав 40,4 тис. тонн.
Про це повідомляє спілка "Борошномели України" з посиланням на дані Державної митної служби.
Проте за 7 місяців 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 63,2 тис. тонн пшеничного борошна, 2022/23 МР - 79,8 тис. тонн.
В поточному сезоні близько 17 тис. тонн борошна було спрямовано до країн Європейського Союзу, майже 12,4 тис. тонн - до Молдови, 8,1 тис. тонн - Палестини, 1,5 тис. тонн - Ізраїлю.
За матеріалами:
Економічна правда
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