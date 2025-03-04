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АНАЛІТИКА

Україна зменшила обсяги експорту пшеничного борошна

 

Протягом липня-січня 2024/25 маркетингового року експорт пшеничного борошна з України склав 40,4 тис. тонн.

Про це повідомляє спілка "Борошномели України" з посиланням на дані Державної митної служби.

Проте за 7 місяців 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 63,2 тис. тонн пшеничного борошна, 2022/23 МР - 79,8 тис. тонн.

В поточному сезоні близько 17 тис. тонн борошна було спрямовано до країн Європейського Союзу, майже 12,4 тис. тонн - до Молдови, 8,1 тис. тонн - Палестини, 1,5 тис. тонн - Ізраїлю.
За матеріалами: Економічна правда
 

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